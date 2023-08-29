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В МИДе подтвердили, что делегацию России на саммите G20 возглавит Лавров

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров», – сказала она.

28 августа канцелярия премьер-министра Индии Нарендры Моди сообщила, что в ходе телефонного разговора с индийским лидером президент РФ Владимир Путин заявил, что не сможет принять участие в саммите G20 в Нью-Дели, Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Комментируя информацию об отказе главы государства от участия в саммите, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о формате участия Путина в мероприятии сообщат дополнительно. Ранее представитель Кремля говорил, что Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20.

Встреча стран G20 пройдет в Дели 9-10 сентября. В прошлом году саммит «группы двадцати» проходил в Индонезии. Россию на нем также представлял Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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