В МИДе подтвердили, что делегацию России на саммите G20 возглавит Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
«По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров», – сказала она.
28 августа канцелярия премьер-министра Индии Нарендры Моди сообщила, что в ходе телефонного разговора с индийским лидером президент РФ Владимир Путин заявил, что не сможет принять участие в саммите G20 в Нью-Дели, Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Комментируя информацию об отказе главы государства от участия в саммите, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о формате участия Путина в мероприятии сообщат дополнительно. Ранее представитель Кремля говорил, что Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20.
Встреча стран G20 пройдет в Дели 9-10 сентября. В прошлом году саммит «группы двадцати» проходил в Индонезии. Россию на нем также представлял Лавров.