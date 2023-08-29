В МИДе подтвердили, что делегацию России на саммите G20 возглавит Лавров

28 августа канцелярия премьер-министра Индии Нарендры Моди сообщила, что в ходе телефонного разговора с индийским лидером президент РФ Владимир Путин заявил, что не сможет принять участие в саммите G20 в Нью-Дели, Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.