Путин обсудил с премьером Индии итоги саммита БРИКС и предстоящую встречу G20
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого стороны обсудили итоги саммита БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждены итоги XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Акцентирована значимость достигнутых договоренностей, прежде всего – расширения БРИКС, которое, несомненно, будет способствовать росту влияния объединения в международных делах», – говорится в сообщении.
Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество в связи с председательством России в БРИКС, которое начнется со следующего года, а также обменялись мнениями по поводу ближайшей встречи «группы двадцати» в Нью-Дели. Стороны также рассмотрели вопросы российско-индийских отношений, подчеркнув рост торгово-экономического сотрудничества и настрой на реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и расширение международной транспортно-логистической инфраструктуры.
Путин, как добавили в Кремле, также еще раз поздравил Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну.
Встреча стран G20 пройдет в Дели 9-10 сентября. В прошлом году саммит «группы двадцати» проходил в Индонезии. Россию на нем представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин не планирует лично участвовать в саммите стран G20.
23 августа Владимир Путин выступил по видеосвязи на саммите БРИКС в ЮАР. Президент России призвал расширять расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию, а также выразил надежду на активизацию сотрудничества в области исследований и инноваций. Путин подчеркнул, что в 2024 г., когда Москва примет председательство в БРИКС, Россия будет «самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по "пятерке" в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти».