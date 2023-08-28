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Политика

Путин обсудил с премьером Индии итоги саммита БРИКС и предстоящую встречу G20

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого стороны обсудили итоги саммита БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены итоги XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Акцентирована значимость достигнутых договоренностей, прежде всего – расширения БРИКС, которое, несомненно, будет способствовать росту влияния объединения в международных делах», – говорится в сообщении.

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Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество в связи с председательством России в БРИКС, которое начнется со следующего года, а также обменялись мнениями по поводу ближайшей встречи «группы двадцати» в Нью-Дели. Стороны также рассмотрели вопросы российско-индийских отношений, подчеркнув рост торгово-экономического сотрудничества и настрой на реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и расширение международной транспортно-логистической инфраструктуры.

Путин, как добавили в Кремле, также еще раз поздравил Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну.

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Встреча стран G20 пройдет в Дели 9-10 сентября. В прошлом году саммит «группы двадцати» проходил в Индонезии. Россию на нем представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин не планирует лично участвовать в саммите стран G20.

23 августа Владимир Путин выступил по видеосвязи на саммите БРИКС в ЮАР. Президент России призвал расширять расчеты в национальных валютах и межбанковскую кооперацию, а также выразил надежду на активизацию сотрудничества в области исследований и инноваций. Путин подчеркнул, что в 2024 г., когда Москва примет председательство в БРИКС, Россия будет «самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по "пятерке" в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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