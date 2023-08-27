Лавров ожидает укрепления позиций БРИКС в G20

«Так что формальное деление "группы двадцати" на "семерку плюс" и "БРИКС плюс" – оно сейчас уже обретает практические черты. И будем, безусловно, координировать наши подходы с новыми членами и в ООН, и в "двадцатке" и на других международных площадках», – сказал Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».