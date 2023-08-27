Лавров ожидает укрепления позиций БРИКС в G20
Позиции БРИКС после приглашения в объединение еще шести стран будут укрепляться в G20, Россия намерена координировать свои подходы с новыми членами на международных площадках, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По мнению главы МИДа, позиции БРИКС после его расширения в «двадцатке» укрепятся, «потому что и Саудовская Аравия здесь, и Аргентина».
«Так что формальное деление "группы двадцати" на "семерку плюс" и "БРИКС плюс" – оно сейчас уже обретает практические черты. И будем, безусловно, координировать наши подходы с новыми членами и в ООН, и в "двадцатке" и на других международных площадках», – сказал Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
На вопрос журналиста Павла Зарубина о том, может ли БРИКС в дальнейшем стать альтернативой формату G20, Лавров ответил, что в этом сейчас нет необходимости, а Москва не хочет «никого ущемлять».
«Мы просто хотим, чтобы нам не мешали развивать проекты, которые взаимовыгодные, не направлены против кого-либо», – пояснил министр.
Ранее в августе по итогам саммита БРИКС в ЮАР официальные приглашения на вступление в блок получили Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г. Позже Лавров объяснил, что при принятии решений о приглашении стран учитывались их вес, авторитет и позиции на международной арене.
Название БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) останется прежним после приглашения в объединение еще шести стран. По мнению министра, это будет подчеркивать «преемственность всей нашей работы».