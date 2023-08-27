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Лавров ожидает укрепления позиций БРИКС в G20

Ведомости

Позиции БРИКС после приглашения в объединение еще шести стран будут укрепляться в G20, Россия намерена координировать свои подходы с новыми членами на международных площадках, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По мнению главы МИДа, позиции БРИКС после его расширения в «двадцатке» укрепятся, «потому что и Саудовская Аравия здесь, и Аргентина». 

«Так что формальное деление "группы двадцати" на "семерку плюс" и "БРИКС плюс" – оно сейчас уже обретает практические черты. И будем, безусловно, координировать наши подходы с новыми членами и в ООН, и в "двадцатке" и на других международных площадках», – сказал Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На вопрос журналиста Павла Зарубина о том, может ли БРИКС в дальнейшем стать альтернативой формату G20, Лавров ответил, что в этом сейчас нет необходимости, а Москва не хочет «никого ущемлять».

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«Мы просто хотим, чтобы нам не мешали развивать проекты, которые взаимовыгодные, не направлены против кого-либо», – пояснил министр.

Ранее в августе по итогам саммита БРИКС в ЮАР официальные приглашения на вступление в блок получили Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г. Позже Лавров объяснил, что при принятии решений о приглашении стран учитывались их вес, авторитет и позиции на международной арене.

Название БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) останется прежним после приглашения в объединение еще шести стран. По мнению министра, это будет подчеркивать «преемственность всей нашей работы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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