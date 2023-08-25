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БРИКС пополнится шестью новыми участниками

Они станут полноправными членами во время председательства России
Нурлан Гасымов Роман Романов
В саммите БРИКС в 2024 году будут участвовать уже 11 глав государств / Themba Hadebe / AP

Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина с 1 января 2024 г. станут полноправными членами БРИКС. Об этом 24 августа объявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на 15-м саммите организации в Йоханнесбурге. «БРИКС открыл новую главу в своих усилиях по построению справедливого мира, который стал бы инклюзивным и процветающим», – заявил он.

БРИКС принимает решение о расширении организации второй раз. Ранее объединение с названием БРИК было образовано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2006 г. лидерами Бразилии, России, Индии и Китая. Но после присоединения к нему в 2010 г. ЮАР блок получил нынешнюю аббревиатуру. Пять стран-участниц представляют около 40% населения Земли, занимают почти 30% земной суши и долю в 31% мирового ВВП по ППС, а после включения новых членов эта доля может возрасти до 36%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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