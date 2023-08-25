БРИКС пополнится шестью новыми участниками

БРИКС пополнится шестью новыми участникамиОни станут полноправными членами во время председательства России
Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина с 1 января 2024 г. станут полноправными членами БРИКС. Об этом 24 августа объявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на 15-м саммите организации в Йоханнесбурге. «БРИКС открыл новую главу в своих усилиях по построению справедливого мира, который стал бы инклюзивным и процветающим», – заявил он.
БРИКС принимает решение о расширении организации второй раз. Ранее объединение с названием БРИК было образовано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2006 г. лидерами Бразилии, России, Индии и Китая. Но после присоединения к нему в 2010 г. ЮАР блок получил нынешнюю аббревиатуру. Пять стран-участниц представляют около 40% населения Земли, занимают почти 30% земной суши и долю в 31% мирового ВВП по ППС, а после включения новых членов эта доля может возрасти до 36%.