БРИКС пополнится шестью новыми участниками

БРИКС принимает решение о расширении организации второй раз. Ранее объединение с названием БРИК было образовано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2006 г. лидерами Бразилии, России, Индии и Китая. Но после присоединения к нему в 2010 г. ЮАР блок получил нынешнюю аббревиатуру. Пять стран-участниц представляют около 40% населения Земли, занимают почти 30% земной суши и долю в 31% мирового ВВП по ППС, а после включения новых членов эта доля может возрасти до 36%.