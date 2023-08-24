Название БРИКС не будут менять после присоединения шести стран

«Все за то, чтобы название осталось, это уже стало брендом. Никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного. Мне кажется, все понимают, что лучше оставить все, как есть. Это будет подчеркивать преемственность всей нашей работы», – сказал он.