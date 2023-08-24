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Название БРИКС не будут менять после присоединения шести стран

Ведомости

Название БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) останется прежним после приглашения в объединение еще шести стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР. 

«Все за то, чтобы название осталось, это уже стало брендом. Никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного. Мне кажется, все понимают, что лучше оставить все, как есть. Это будет подчеркивать преемственность всей нашей работы», – сказал он. 

Страны БРИКС подписали итоговую декларацию по итогам саммита. Она получила название «Йоханнесбург-2». Официальные приглашения на вступление в БРИКС получили Аргентина, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г. Позже Лавров объяснил, что ​​при принятии решений о приглашении стран учитывались их вес, авторитет и позиции на международной арене.

Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите по видеосвязи, очно Россию на мероприятии представил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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