Название БРИКС не будут менять после присоединения шести стран
Название БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) останется прежним после приглашения в объединение еще шести стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.
«Все за то, чтобы название осталось, это уже стало брендом. Никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного. Мне кажется, все понимают, что лучше оставить все, как есть. Это будет подчеркивать преемственность всей нашей работы», – сказал он.
Страны БРИКС подписали итоговую декларацию по итогам саммита. Она получила название «Йоханнесбург-2». Официальные приглашения на вступление в БРИКС получили Аргентина, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г. Позже Лавров объяснил, что при принятии решений о приглашении стран учитывались их вес, авторитет и позиции на международной арене.
Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите по видеосвязи, очно Россию на мероприятии представил министр иностранных дел Сергей Лавров.