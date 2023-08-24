Лавров назвал критерии принятия стран в БРИКС
При рассматривании решений о принятии новых стран в состав БРИКС учитывались их вес, авторитет и позиции на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Критерии и процедуры, которые были одобрены для стран-партнеров, учитывались, конечно. Но прежде всего в расчет принимался вес, авторитет, значение той или иной страны-претендента на членство и, конечно же, ее позиции на международной арене», – сказал он.
Лавров отметил, что страны-члены выступают за то, чтобы к БРИКС присоединялись «единомышленники», которые поддерживают идею многополярности, а также верят в необходимость «более демократичных справедливых международных отношений». По его словам, обсуждение шло интенсивно, но не «без проблем».
Лавров подчеркнул, что те страны, которые были сегодня приглашены в БРИКС, отвечают всем озвученным критериям.
24 августа лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения. В БРИКС официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г.
Президент РФ Владимир Путин поздравил новых членов объединения, отметив, что страны БРИКС продолжат работу по расширению влияния объединения в мире. Он отметил, что согласование декларации шло непросто, однако президент ЮАР Сирил Рамафоса «проявил удивительное дипломатическое искусство».
15-й саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Российский президент принимает участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву представляет Лавров.