Канцелярия премьера Индии сообщила, что Россию на саммите G20 представит Лавров
Президент РФ Владимир Путин уведомил Индию, что не сможет принять участие в саммите G20 в Нью-Дели, Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
В канцелярии отметили, что Моди отнесся к решению российского президента с пониманием и поблагодарил Путина за поддержку инициатив в рамках председательства Индии в G20.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об отказе главы государства от участия в саммите, заявил ТАСС, что о формате участия Путина в мероприятии сообщат дополнительно.
28 августа Путин и Моди провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги саммита БРИКС и предстоящую встречу лидеров G20. Президенты также рассмотрели вопросы российско-индийских отношений, подчеркнув рост торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, Путин еще раз поздравил Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну.
Встреча стран G20 пройдет в Дели 9-10 сентября. В прошлом году саммит «группы двадцати» проходил в Индонезии. Россию на нем представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее Песков говорил, что Путин не планирует лично участвовать в саммите стран G20.