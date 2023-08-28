Канцелярия премьера Индии сообщила, что Россию на саммите G20 представит Лавров

Президент РФ Владимир Путин уведомил Индию, что не сможет принять участие в саммите G20 в Нью-Дели, Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.