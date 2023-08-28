Газета
Политика

Канцелярия премьера Индии сообщила, что Россию на саммите G20 представит Лавров

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин уведомил Индию, что не сможет принять участие в саммите G20 в Нью-Дели, Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

В канцелярии отметили, что Моди отнесся к решению российского президента с пониманием и поблагодарил Путина за поддержку инициатив в рамках председательства Индии в G20.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об отказе главы государства от участия в саммите, заявил ТАСС, что о формате участия Путина в мероприятии сообщат дополнительно. 

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

28 августа Путин и Моди провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги саммита БРИКС и предстоящую встречу лидеров G20. Президенты также рассмотрели вопросы российско-индийских отношений, подчеркнув рост торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, Путин еще раз поздравил Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну.

Встреча стран G20 пройдет в Дели 9-10 сентября. В прошлом году саммит «группы двадцати» проходил в Индонезии. Россию на нем представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее Песков говорил, что Путин не планирует лично участвовать в саммите стран G20.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных