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Песков: Путин и Си Цзиньпин не договаривались между собой не ехать на G20

Ведомости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не координировали между собой решения не лететь на саммит G20 в Индии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС. 

«Исходя из собственных графиков», – пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос, договаривались ли лидеры или каждая из сторон самостоятельно принимала это решение.

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Встреча стран G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Ранее МИД РФ подтвердил, что российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Песков заявлял, что Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20. На прошлогоднем саммите G20 в Индонезии Россию также представлял глава МИДа.

Китай на саммите G20 представит премьер Госсовета КНР Ли Цян, сообщили в МИД КНР. Там подтвердили, что Си Цзиньпин не поедет в Нью-Дели в начале сентября.

Reuters писало, что на саммите G20 могла состояться встреча Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, который ранее подтвердил свое участие в мероприятии. Лидеры не говорили лично с прошлого саммита G20, который прошел в Индонезии в ноябре 2022 г. Байдена решение китайского лидера разочаровало. Президент США добавил, что все равно планирует увидеться с Си Цзиньпином.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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