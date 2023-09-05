Песков: Путин и Си Цзиньпин не договаривались между собой не ехать на G20

Reuters писало, что на саммите G20 могла состояться встреча Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, который ранее подтвердил свое участие в мероприятии. Лидеры не говорили лично с прошлого саммита G20, который прошел в Индонезии в ноябре 2022 г. Байдена решение китайского лидера разочаровало. Президент США добавил, что все равно планирует увидеться с Си Цзиньпином.