Швейцария вдвое увеличила импорт золота из России
В первом полугодии 2025 г. Швейцария в два раза увеличила импорт российского золота, несмотря на действующие санкционные ограничения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.
Хотя страна присоединилась к европейскому эмбарго на поставки российского золота в августе 2022 г., швейцарские власти пояснили, что металл, вывезенный из России до введения запрета, под санкции не подпадает. Эта правовая особенность позволила швейцарским компаниям продолжить импорт через третьи страны.
Всего за отчетный период Швейцария закупила 10,2 т российского золота на сумму $934,7 млн. В физическом выражении импорт увеличился на 50% год к году, а в денежном – удвоился.
Общий объем закупок золота Швейцарией на мировых рынках за шесть месяцев составил $95,1 млрд, что в 1,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Крупнейшим поставщиком выступили США ($19,2 млрд), за ними следуют ОАЭ ($17,6 млрд) и Канада ($4,5 млрд). В пятерку основных экспортеров также вошли Австралия ($4,4 млрд) и Узбекистан ($4,3 млрд).
1 сентября котировки фьючерсов на золото достигли $3552,4 за унцию, что стало историческим рекордом. На пике цена взлетела на 1,03%, после чего темпы роста замедлились до 0,76% и котировки снизились до $3542,7 за унцию. Reuters писало, что золото дорожает из-за роста ожиданий снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС.