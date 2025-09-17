Швейцария вдвое увеличила импорт золота из России

1 сентября котировки фьючерсов на золото достигли $3552,4 за унцию, что стало историческим рекордом. На пике цена взлетела на 1,03%, после чего темпы роста замедлились до 0,76% и котировки снизились до $3542,7 за унцию. Reuters писало, что золото дорожает из-за роста ожиданий снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС.