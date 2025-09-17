Газета
Главная / Политика /

Токаев заявил о максимально высокой вероятности «ядерного Армагеддона»

Ведомости

Риск ядерного конфликта находится на высоком уровне, и это вызывает беспокойство, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IIIV Съезде лидеров мировых религий в Астане, передаёт портал Tengrinews.kz.

«Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные мышления, расширяются геополитические разломы, растёт социальное напряжение», – подчеркнул Токаев.

Глава государства отметил, что главным инструментом в такой ситуации должна становиться конструктивная дипломатия. По его мнению, в том числе религиозные лидеры должны приложить усилия, чтобы укрепить доверие между людьми и обществом.

В апреле зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что даже при полном прекращении конфликта на Украине ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Мир будет создавать более разрушительные виды оружия, и новые страны станут обретать ядерные арсеналы, добавил он.

