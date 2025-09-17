Рябков: Россия надеется на пересмотр ужесточения визовых правил США

Для граждан стран, где нет американских дипучреждений или их работа ограничена, определен список «специальных» консульств. Подать документы можно только в них, если заявитель не живет в другой стране. Так, россияне смогут обращаться за неиммиграционными визами в Астану или Варшаву, белорусы – в Вильнюс или Варшаву, украинцы – в Краков или Варшаву, сирийцы – в Амман, а венесуэльцы – в Боготу. В перечне также указаны еще 12 государств, чьи граждане подпадают под новые правила. При этом они не распространяются на иностранцев, которые уже находятся в США и продлевают свой статус.