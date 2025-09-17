Рябков: Россия надеется на пересмотр ужесточения визовых правил США
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия разачарована решением США ужесточить условия получения неиммиграционных виз для ее граждан. Он подчеркнул, что такие действия противоречат договоренностям президентов двух стран и общей тенденции к улучшению двусторонних отношений.
«Это крайне разочаровывающий и проблемный момент в наших отношениях. Мы, разумеется, будем ставить данный вопрос в контактах с американцами на различных уровнях», – сказал Рябков журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что российские власти надеются, что решение будет пересмотрено.
Рябков отметил, что изначально Кремль рассчитывал, что с новой администрацией США удастся решать двусторонние раздражители без привязки к другим проблемам, таким как украинский кризис. «Сейчас, вопреки всем этим пониманиям, администрация США пошла на этот глубоко разочаровывающий шаг», – резюмировал замглавы МИДа.
9 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп усложнил выдачу виз для граждан всех стран, включая Россию. Новые правила выдачи неиммиграционных виз (NIV) в США вступили в силу с 6 сентября. Теперь заявители должны проходить собеседование исключительно в стране своего проживания или гражданства. До этого они могли самостоятельно выбирать посольство или консульство для подачи документов.
С 1 ноября аналогичное правило начнет действовать и для иммиграционных виз – общение с кандидатами будет проводиться в стране проживания или гражданства, за исключением отдельных случаев.
Для граждан стран, где нет американских дипучреждений или их работа ограничена, определен список «специальных» консульств. Подать документы можно только в них, если заявитель не живет в другой стране. Так, россияне смогут обращаться за неиммиграционными визами в Астану или Варшаву, белорусы – в Вильнюс или Варшаву, украинцы – в Краков или Варшаву, сирийцы – в Амман, а венесуэльцы – в Боготу. В перечне также указаны еще 12 государств, чьи граждане подпадают под новые правила. При этом они не распространяются на иностранцев, которые уже находятся в США и продлевают свой статус.