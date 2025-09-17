Клишас: оспариваемые нормы закона о финуполномоченном соответствуют Конституции

«Ведомости» писали, что жалоба в КС была подана заявителем после безуспешного для него спора в Арбитражном суде. В апреле 2023 г. АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с ССЖ задолженности по уплате взносов в фонд финансирования за IV квартал 2022 г. в размере 2,25 млн руб. Сумма задолженности была определена советом службы, исходя из расчета 450 000 руб. (ставка на тот момент составляла 30 000 руб. за жалобу, штрафной коэффициент – 15. – «Ведомости») за каждое из пяти обращений потребителей, рассмотрение по которым было прекращено финансовым уполномоченным по причине непредоставления ССЖ ответа на запрос в срок. Суд полностью удовлетворил исковые требования истца, а вышестоящие судебные инстанции поддержали это решение.