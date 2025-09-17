Клишас: оспариваемые нормы закона о финуполномоченном соответствуют Конституции
Оспариваемые ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (ССЖ) нормы закона «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» соответствуют Конституции РФ, но требуют дополнительного урегулирования, считают в Совете Федерации. Такая позиция была представлена сенатором Андреем Клишасом в рамках публичных слушаний в Конституционном суде по вопросу конституционности статьи 11 упомянутого закона.
Данная статья предусматривает обязанность финорганизации уплачивать взносы для обеспечения деятельности Службы финансового уполномоченного. «Ведомости» писали 12 сентября, что главная претензия ССЖ связана с тем, что закон об уполномоченном не устанавливает размер взноса, критерии его определения или максимальный размер. Такие параметры определяются советом службы, что, по мнению страховщика, приводит к произвольному установлению размера платежа.
Клишас обратил внимание, что институт финуполномоченного – независимый орган, обеспечивающий обязательное досудебное урегулирование споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями, и его главная задача – защита прав граждан. Решение о размере дифференцированной ставки взносов для финорганизаций, а также о величине коэффициентов, которые дифференцируют эту ставку в зависимости от результатов рассмотрения обращений потребителей финансовым уполномоченным, принимается участниками финансового рынка, подчеркнул Клишас.
По его словам, в рассматриваемом случае взносы финорганизаций относятся к обязательным публично-правовым платежам. Порядок определения их размера устанавливают оспариваемые положения.
«В своей позиции Совет Федерации исходит из того, что оспариваемые нормы Конституции РФ соответствуют», – подчеркнул сенатор.
При этом, по его словам, учитывая доводы, изложенные в жалобе, а также обязательный публичный характер взносов финансовых организаций, СФ считает необходимым дополнительное регулирование принципов расчета размера обязательного взноса в фонд финансирования деятельности финансового уполномоченного и определения коэффициентов, применяемых к ставке взноса, для усиления защиты прав и законных интересов участников финансового рынка.
«Ведомости» писали, что жалоба в КС была подана заявителем после безуспешного для него спора в Арбитражном суде. В апреле 2023 г. АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с ССЖ задолженности по уплате взносов в фонд финансирования за IV квартал 2022 г. в размере 2,25 млн руб. Сумма задолженности была определена советом службы, исходя из расчета 450 000 руб. (ставка на тот момент составляла 30 000 руб. за жалобу, штрафной коэффициент – 15. – «Ведомости») за каждое из пяти обращений потребителей, рассмотрение по которым было прекращено финансовым уполномоченным по причине непредоставления ССЖ ответа на запрос в срок. Суд полностью удовлетворил исковые требования истца, а вышестоящие судебные инстанции поддержали это решение.