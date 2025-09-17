Лавров обвинил генсека ООН в неисполнении требований устава организации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не исполняет требования устава организации. Такое заявление глава МИДа сделал на посольском круглом столе, посвященном урегулированию ситуации вокруг Украины.
По словам Лаврова, в ст. 100 Устава ООН закреплено, что сотрудники секретариата должны действовать беспристрастно, объективно и в интересах всех государств-членов.
«К сожалению, в последние годы мы наблюдаем грубое нарушение этого принципа. Когда я спросил господина Гутерриша, входят ли в число обязательных резолюции, требующие уважать право народов на самоопределение, он ушел от ответа», – отметил министр.
Лавров подчеркнул, что генсек ООН и его представители продолжают настаивать на урегулировании украинского кризиса на основе принципа территориальной целостности Украины.
Глава МИДа добавил, что нарушения международного гуманитарного права со стороны Киева настолько очевидны, что отрицать их невозможно, однако секретариат ООН «закрывает глаза» на эти действия. Когда же нарушения становятся слишком грубыми, ООН ограничивается обезличенными призывами к сдержанности, обращенными к обеим сторонам.
15 сентября Гутерриш выступил за реформу Совбеза ООН, в том числе за ограничение права вето в случаях массовых нарушений прав человека. Он отметил, что является первым генсеком, который системно поднимает тему необходимости такого реформирования.