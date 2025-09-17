Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: миротворцы на Украине станут оккупационными силами

Ведомости

Так называемые миротворцы на территории Украины будут, по сути, оккупационными войсками и законными целями для российских военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов, посвященном украинскому урегулированию.

«Путем формирования неких миротворческих, а по сути оккупационных сил, путем разговоров о создании безвоздушной зоны, бесполетной зоны над Украиной. Сейчас рассуждают, можно ли сбивать объекты над Украиной», – отметил Лавров.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» 4 сентября рассказал, что представители 26 стран, входящих в организацию, выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. По его словам, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию по этому вопросу.

10 сентября пресс-секретарь президента РФ заявил, что страны, которые планируют направить свои войска на территорию Украины после завершения конфликта, не понимают или не хотят понимать страшных последствий таких действий.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте