Лавров: миротворцы на Украине станут оккупационными силами

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» 4 сентября рассказал, что представители 26 стран, входящих в организацию, выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. По его словам, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию по этому вопросу.