Лавров: миротворцы на Украине станут оккупационными силами
Так называемые миротворцы на территории Украины будут, по сути, оккупационными войсками и законными целями для российских военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов, посвященном украинскому урегулированию.
«Путем формирования неких миротворческих, а по сути оккупационных сил, путем разговоров о создании безвоздушной зоны, бесполетной зоны над Украиной. Сейчас рассуждают, можно ли сбивать объекты над Украиной», – отметил Лавров.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» 4 сентября рассказал, что представители 26 стран, входящих в организацию, выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. По его словам, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию по этому вопросу.
10 сентября пресс-секретарь президента РФ заявил, что страны, которые планируют направить свои войска на территорию Украины после завершения конфликта, не понимают или не хотят понимать страшных последствий таких действий.