Песков заявил о страшных последствиях для стран, которые направят войска Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер 9 сентября заявил, что Вашингтон считает важным, чтобы европейские войска были на Украине, отметив, что страна еще не готова стать членом альянса. «Необходимо присутствие европейских войск – в роли миротворцев, инструкторов или в другой форме. Эти гарантии важны, чтобы президент [Украины Владимир] Зеленский решился на сделку, если он будет уверен, что конфликт не возобновится», – сказал он.