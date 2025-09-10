Песков заявил о страшных последствиях для стран, которые направят войска Украине
Страны, которые планируют направить свои войска на территорию Украины после завершения конфликта, не понимают или не хотят понимать страшных последствий таких действий. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность», – добавил он.
Песков также отметил, что не располагает информацией о том, какая из стран, выразившая готовность направить войска на Украину, изменила свою позицию.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» 4 сентября рассказал, что представители 26 стран, входящих в организацию, выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. По его словам, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию по этому вопросу.
На следующий день президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), обратил внимание на отсутствие смысла в присутствии иностранных военных на Украине. Российский лидер также указал, что иностранные войска на Украине будут законными целями для армии России в период военного конфликта.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер 9 сентября заявил, что Вашингтон считает важным, чтобы европейские войска были на Украине, отметив, что страна еще не готова стать членом альянса. «Необходимо присутствие европейских войск – в роли миротворцев, инструкторов или в другой форме. Эти гарантии важны, чтобы президент [Украины Владимир] Зеленский решился на сделку, если он будет уверен, что конфликт не возобновится», – сказал он.