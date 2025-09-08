Рогов заявил о снижении числа желающих отправить войска на Украину
Количество желающих отправить на Украину войска заметно поубавилось, несмотря на то что президент Франции Эммануэль Макрон называл 26 стран, готовых к такому шагу. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с «РИА Новости».
4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что представители 26 стран, входящих в «коалицию желающих», выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. 5 сентября президент России Владимир Путин, выступая во Владивостоке на традиционной пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), обратил внимание на отсутствие смысла в присутствии иностранных военных в соседней стране после договоренности о мире. Российский лидер также указал, что иностранные войска на Украине будут законными целями для армии России в период военного конфликта.
Рогов считает, что заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к стране режимов «отрезвляющим душем».
«Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов, которые публично открестились от идеи Макрона», – сказал он.
Кроме того, Рогов заявил, что отправка западных войск станет провокацией, на которую Москва будет вынуждена ответить.