Рогов заявил о снижении числа желающих отправить войска на Украину

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что представители 26 стран, входящих в «коалицию желающих», выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. 5 сентября президент России Владимир Путин, выступая во Владивостоке на традиционной пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), обратил внимание на отсутствие смысла в присутствии иностранных военных в соседней стране после договоренности о мире. Российский лидер также указал, что иностранные войска на Украине будут законными целями для армии России в период военного конфликта.