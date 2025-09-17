Песков прокомментировал появление Путина в военной форме
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обсуждения в СМИ по поводу появления президента РФ Владимира Путина в военной форме на учениях «Запад-2025».
Он отметил, что речь не идет о «новой форме», так как глава государства уже ранее использовал ее на учениях и во время посещения штабов группировок, участвующих в специальной военной операции. «Путин и раньше на военные учения, посещая штабы наших группировок, появлялся там в такой же военной форме», – подчеркнул Песков.
Песков также добавил, что для президента проявление уважения к военным всегда было приоритетом в работе. По словам представителя Кремля, Путин последовательно демонстрирует это отношение, особенно в условиях спецоперации.
16 сентября Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области и наблюдал, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025». Туда он прибыл в военной форме.