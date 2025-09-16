Путин проследил за ходом учений «Запад-2025» на полигоне «Мулино»Целью военных мероприятий он назвал отработку защиты РФ и Белоруссии от любой агрессии
Президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области и проследил за тем, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025», передает «РИА Новости».
Глава государства прибыл на территорию учений в военной форме. На полигоне он осмотрел образцы вооружения и специальной техники, которую применяют бойцы спецоперации. Президент также отметил, что целью учений «Запад-2025» стала отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.
Путин поблагодарил иностранные делегации за участие в военных мероприятиях. На учениях присутствовали представители Бангладеш, Индии, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали.
16 сентября начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко рассказал, что в ходе учений «Запад-2025» был отработан целый комплекс современных боевых приемов, в том числе развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник». В начале августа президент республики Александр Лукашенко сообщал, что позиции для размещения этого оружия уже определены и обустраиваются в Белоруссии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» с 12 по 16 сентября проводятся планово и не нацелены против других государств. Об этом несколько раз говорили и другие представители двух стран.