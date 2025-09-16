Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин проследил за ходом учений «Запад-2025» на полигоне «Мулино»

Целью военных мероприятий он назвал отработку защиты РФ и Белоруссии от любой агрессии
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области и проследил за тем, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025», передает «РИА Новости».

Глава государства прибыл на территорию учений в военной форме. На полигоне он осмотрел образцы вооружения и специальной техники, которую применяют бойцы спецоперации. Президент также отметил, что целью учений «Запад-2025» стала отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.

Путин поблагодарил иностранные делегации за участие в военных мероприятиях. На учениях присутствовали представители Бангладеш, Индии, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали.

16 сентября начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко рассказал, что в ходе учений «Запад-2025» был отработан целый комплекс современных боевых приемов, в том числе развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник». В начале августа президент республики Александр Лукашенко сообщал, что позиции для размещения этого оружия уже определены и обустраиваются в Белоруссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» с 12 по 16 сентября проводятся планово и не нацелены против других государств. Об этом несколько раз говорили и другие представители двух стран.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте