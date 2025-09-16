Путин проследил за ходом учений «Запад-2025» на полигоне «Мулино»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» с 12 по 16 сентября проводятся планово и не нацелены против других государств. Об этом несколько раз говорили и другие представители двух стран.