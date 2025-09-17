Газета
Политика

Путин проведет совещание с правительством по развитию инфраструктуры

Ведомости

Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание с членами правительства в формате видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, ключевым вопросом станет доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о комплексном плане развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 г.

«Архиважная тема, охват тоже впечатляющий – фактически речь идет о плане развития всего в стране до 2036 г.», – отметил Песков.

16 сентября Путин провел совещание по экономическим вопросам, где подчеркнул, что правительство продолжает работать над проектом федерального бюджета на ближайшие три года. По его словам, Кремль проводит с кабмином серию встреч, в том числе ночью, обсуждая приоритеты главного финансового документа страны.

Среди тем – исполнение социальных обязательств, финансирование нацпроектов и обеспечение безопасности. Президент подчеркнул, что подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение, – это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств и управленческих команд в регионах.

