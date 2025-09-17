Путин проведет совещание с правительством по развитию инфраструктуры

16 сентября Путин провел совещание по экономическим вопросам, где подчеркнул, что правительство продолжает работать над проектом федерального бюджета на ближайшие три года. По его словам, Кремль проводит с кабмином серию встреч, в том числе ночью, обсуждая приоритеты главного финансового документа страны.