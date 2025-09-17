Газета
Главная / Политика /

В Кремле выразили поддержку идее о реформировании Совбеза ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия поддерживает инициативу по реформированию Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН), однако для ее реализации необходимо, чтобы страны – члены Всемирной организации пришли к консенсусу.

«Действительно, мы последовательно поддерживаем идею необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и адаптации Совета Безопасности к новым реалиям нового времени, стремительно меняющегося нового времени», – отметил представитель Кремля.

Песков при этом отрицательно ответил на вопрос о том, не выглядят ли слова генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформы попыткой пересмотреть итоги Второй мировой войны и роль в ней СССР.

Сейчас процесс реформирования, по его словам, де-факто невозможен из-за противоположных позиций государств, входящий в организацию, однако Россия, а также ее союзники по БРИКС и ШОС выступают за создание «ооноцентричной» системы мира.

17 сентября Гутерриш призвал к реформированию Совбеза ООН, заявив, что именно это имеет «полный смысл». Он отметил, что нынешний состав органа отражает реалии 1945 г. и не соответствует современному миру, что создает проблемы с легитимностью и эффективностью.

