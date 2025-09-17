Песков: пауза в обменах пленными между РФ и Украиной не означает их окончание
В процессе обмена военнопленными и передачи тел между Россией и Украиной на данный момент наблюдается пауза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, речь об этих вопросах идет, однако активная работа сейчас приостановлена. «Речь об этом идет, но пока вы видите, здесь тоже определенная есть пауза, что вместе с тем не означает, что эти обмены не могут быть продолжены», – отметил представитель Кремля.
Об обмене военнопленными с украинской стороной сообщало Минобороны России 24 августа. В рамках обмена Украине были переданы 146 военнопленных. Кроме того, Киев освободил восемь граждан России, насильно вывезенных из Курской области. Военнослужащих сначала доставили в Белоруссию, а после возвращения на Родину их ждет лечение и реабилитация. Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Обмен состоялся благодаря договоренностям, достигнутым на третьем раунде переговоров между РФ и Украиной. Он состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия также предложила передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.