Комитет Госдумы поддержал проект о призыве на службу в течение календарного года

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий призыв на военную службу в течение календарного года – с 1 января по 31 декабря – на основании указа президента. Об этом сообщил глава комитета Андрей Картаполов.

Законопроект был внесен в парламент 22 июля. Его авторами выступили Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. По словам главы комитета, инициатива необходима для упорядочивания работы военкоматов – отправка на службу будет проходить строго в установленные законом сроки.

«Очень нужный, очень важный законопроект, он идет навстречу призывникам», – подчеркнул Картаполов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, документ может быть рассмотрен в первом чтении уже на следующей неделе.

Осенняя сессия Госдумы стартовала 16 сентября и продлится до 30 декабря. Среди ключевых тем – рассмотрение федерального бюджета и второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.

15 сентября сообщалось, что количество пленарных заседаний ГД в сентябре сократили. Политологи предполагали, что это связано с недостаточной наполненностью повестки законопроектами.

