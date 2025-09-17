Комитет Госдумы поддержал проект о призыве на службу в течение календарного года
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий призыв на военную службу в течение календарного года – с 1 января по 31 декабря – на основании указа президента. Об этом сообщил глава комитета Андрей Картаполов.
Законопроект был внесен в парламент 22 июля. Его авторами выступили Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. По словам главы комитета, инициатива необходима для упорядочивания работы военкоматов – отправка на службу будет проходить строго в установленные законом сроки.
«Очень нужный, очень важный законопроект, он идет навстречу призывникам», – подчеркнул Картаполов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, документ может быть рассмотрен в первом чтении уже на следующей неделе.
Осенняя сессия Госдумы стартовала 16 сентября и продлится до 30 декабря. Среди ключевых тем – рассмотрение федерального бюджета и второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.
15 сентября сообщалось, что количество пленарных заседаний ГД в сентябре сократили. Политологи предполагали, что это связано с недостаточной наполненностью повестки законопроектами.