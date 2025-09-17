Трамп начал официальный визит в Великобританию
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в среду начали официальный визит в Великобританию, сообщает Sky News.
Церемония приветствия прошла в Виндзорском замке. Сначала у президентского вертолета американскую делегацию встретили принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин, после чего Дональд и Мелания Трамп были представлены королю Карлу III и королеве Камилле.
В честь визита прозвучали гимны США и Великобритании, состоялся салют и смотр почетного караула. Перед гостями прошел военный парад с участием кавалерии и оркестра.
Позднее Трамп и первая леди примут участие в обеде с членами королевской семьи и посетят Капеллу Святого Георгия в Виндзорском замке, где возложат цветы к могиле королевы Елизаветы II. Также в программе визита – воздушный парад с участием пилотажной группы «Красные стрелы» и истребителей F-35. Вечером в замке состоится торжественный банкет.
18 сентября у американского президента запланированы переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
15 сентября газета Mirror писала, что активисты из организации Everyone Hates Elon («Все ненавидят Илона») разместили вблизи Виндзорского замка огромное фото президента США Дональда Трампа с осужденным за педофилию Джеффри Эпштейном, чтобы испортить визит американского лидера.