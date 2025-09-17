Трамп начал официальный визит в Великобританию

Позднее Трамп и первая леди примут участие в обеде с членами королевской семьи и посетят Капеллу Святого Георгия в Виндзорском замке, где возложат цветы к могиле королевы Елизаветы II. Также в программе визита – воздушный парад с участием пилотажной группы «Красные стрелы» и истребителей F-35. Вечером в замке состоится торжественный банкет.