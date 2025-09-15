Mirror: у Виндзорского замка развернули баннер с фото Трампа и Эпштейна
Активисты из организации Everyone Hates Elon («Все ненавидят Илона») разместили вблизи Виндзорского замка огромное фото президента США Дональда Трампа с осужденным за педофилию Джеффри Эпштейном, чтобы «испортить» визит американского лидера в Великобританию, сообщает газета Mirror.
Скандально известная фотография, сделанная в 1997 г. в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где он запечатлен обнимающимся с Эпштейном, была увеличена до размеров 400 кв.м. и установлена прямо на дорожке, ведущей к королевской резиденции.
Акция прошла накануне второго государственного визита Трампа в Великобританию. По данным Mirror, на ее проведение активисты собрали около 30 000 фунтов стерлингов.
11 сентября посол Великобритании в США Питер Мандельсон лишился своего поста из-за связи с Эпштейном, которого обвиняют в педофилии.
Эпштейна обвиняли в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также сборе компромата на представителей элитных кругов. Его дело содержит тысячи документов, включая свидетельские показания, переписку и финансовые документы. Он умер в тюрьме в 2019 г., предположительно покончив с собой.
19 июля The New York Times опубликовала материал о 15-летней дружбе Трампа и Эпштейна до конфликта в 2004 г.