Mirror: у Виндзорского замка развернули баннер с фото Трампа и Эпштейна

Эпштейна обвиняли в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также сборе компромата на представителей элитных кругов. Его дело содержит тысячи документов, включая свидетельские показания, переписку и финансовые документы. Он умер в тюрьме в 2019 г., предположительно покончив с собой.



19 июля The New York Times опубликовала материал о 15-летней дружбе Трампа и Эпштейна до конфликта в 2004 г.