Sky News: посла Великобритании в США уволили из-за связи с Эпштейном
Посол Великобритании в США Питер Мандельсон лишился своего поста из-за связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в педофилии. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу МИДа страны Стивена Даути.
Он пояснил, что такое решение было принято после получения дополнительной информации из электронных писем Мандельсона.
«Электронные письма показывают, что глубина и масштаб его отношений с Джеффри Эпштейном существенно отличаются от того, что было известно на момент его назначения», – заявил Даути.
Министр добавил, что одним из ключевых поворотных моментов стало предположение Мандельсона о том, что первый приговор Эпштейну был вынесен неправомерно и его следует оспорить. По словам Даути, это высказывание также было «новой информацией».
Эпштейна обвиняли в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также сборе компромата на представителей элитных кругов. Его дело содержит тысячи документов, включая свидетельские показания, переписку и финансовые документы. Он умер в тюрьме в 2019 г., предположительно покончив с собой.
В июле президент США Дональд Трамп назвал «список Эпштейна» творением Барака Обамы, Хиллари Клинтон и администрации Джо Байдена. 19 июля The New York Times опубликовала материал о 15-летней дружбе Трампа и Эпштейна до конфликта в 2004 г.