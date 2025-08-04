Times: Эпштейн продавал секреты принца Эндрю иностранным разведкам
Американский финансист Джеффри Эпштейн продавал секреты британского принца Эндрю иностранным разведкам по всему миру, говорится в книге историка Эндрю Лоуни «Право имеющий: взлет и падение дома Йорков», выдержки из которой опубликованы газетой The Times.
В книге сказано, что компромат на герцога Йоркского передавался израильскому «Моссаду», властям Саудовской Аравии и ливийским разведывательным службам под руководством полковника Каддафи. По словам Лоуни, принц Эндрю обеспечил Эпштейну тем самым уважение, доступ к политическим лидерам и деловым возможностям.
В книге Лоуни ссылается на документальный фильм канадского журналиста Яна Гальперина. Информация по продаже секретов герцога Йоркского иностранной разведке подтверждена ему «многими из окружения Эндрю». Лоуни заявил The Times, что не верит всему, что рассказывал Гальперин, но информация, включенная в книгу, была, по его словам, проверена.
Эпштейн проходил по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Его обвиняли в принуждении детей к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также в сборе компромата на представителей элитных кругов. Он умер в тюрьме в 2019 г. Официальная версия – самоубийство. Дело Эпштейна содержит тысячи документов, включая свидетельские показания, переписку и финансовые документы. Эти данные рассматривают в конгрессе США.
24 июля издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп бывает в ярости из-за того, что дело Эпштейна привлекает так много внимания. По словам лидера республиканского большинства в сенате США Джона Тьюна, он обсуждал с Трампом ситуацию вокруг документов Эпштейна «мимоходом» и президент дал понять, что «есть другие приоритеты, которые должны быть важнее».