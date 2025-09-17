Путин поручил начать подготовку к новой Прямой линии
Президент России Владимир Путин поручил администрации и правительству начать подготовку к очередной Прямой линии. Об этом он заявил на совещании с членами кабмина, которое прошло в формате видеоконференции.
«С учетом актуальности этого проекта прошу и администрацию, и коллег из правительства РФ провести подготовку к очередной Прямой линии», – сказал глава государства.
В 2024 г. Прямая линия была объединена с большой пресс-конференцией «Итоги года с Владимиром Путиным». Она прошла 19 декабря в Гостином дворе в Москве и длилась 4,5 часа. За это время президент ответил на 76 вопросов граждан, в том числе о боевых действиях в Курской области, восстановлении новых регионов, новом оружии «Орешник», ситуации в Сирии и контактах с Дональдом Трампом. Также Путин высказался о замедлении YouTube и обсуждении запрета абортов.
Трансляцию посмотрели в среднем 17 млн россиян старше четырех лет, что стало рекордом за три года. В декабре 2023 г. аналогичное мероприятие собрало 16,3 млн зрителей, в 2022 г. его не проводили, а в 2021 г. пресс-конференцию Путина посмотрели 16,8 млн человек.