Путин поручил начать подготовку к новой Прямой линии

В 2024 г. Прямая линия была объединена с большой пресс-конференцией «Итоги года с Владимиром Путиным». Она прошла 19 декабря в Гостином дворе в Москве и длилась 4,5 часа. За это время президент ответил на 76 вопросов граждан, в том числе о боевых действиях в Курской области, восстановлении новых регионов, новом оружии «Орешник», ситуации в Сирии и контактах с Дональдом Трампом. Также Путин высказался о замедлении YouTube и обсуждении запрета абортов.