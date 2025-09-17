Путин продлил действие контрсанкций до конца 2027 года

Этот указ вводит ограничения на вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья. В перечень запрещенных к вывозу товаров входят технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура и другая продукция. При этом подчеркивалось, что ограничения не касаются вывоза товаров для личных нужд.