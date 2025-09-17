Газета
Главная / Политика /

Путин продлил действие контрсанкций до конца 2027 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2027 г. контрсанкций на вывоз и ввоз определенной продукции. Документ опубликован на портале правовой информации.

Контрсанкции были введены указом от 8 марта 2022 г. №100 в ответ на действия недружественных стран. Изначально меры действовали до конца 2022 г., затем их продлили до конца 2023 г., позже – до 31 декабря 2025 г.

Этот указ вводит ограничения на вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья. В перечень запрещенных к вывозу товаров входят технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура и другая продукция. При этом подчеркивалось, что ограничения не касаются вывоза товаров для личных нужд.

