В Польше обнаружили новый упавший беспилотник
Упавший беспилотник нашли в деревне Станиславка Замойского района Люблинского воеводства Польши, сообщает радио RMF FM.
По данным радио, дрон, сделанный в основном из пенополистирола, упал в лесу и застрял на деревьях.
Полиция сообщила, что место происшествия было взято под охрану, о находке уведомлены соответствующие службы и окружная прокуратура Люблина.
В ночь на 10 сентября в польском небе было зафиксировано 19 беспилотников. Польские власти обвинили российскую сторону в провокации. На фоне этого Варшава применила ст. 4 Устава НАТО, которая предусматривает проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них.
Минобороны РФ заявляло, что удары наносились по объектам в западной части Украины, целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.
16 сентября ракета попала в дом в Вырыках Люблинского воеводства на востоке Польши. Предварительно, это была польская ракета, пытавшаяся сбить беспилотник.