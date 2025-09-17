Газета
Главная / Политика /

В Польше обнаружили новый упавший беспилотник

Ведомости

Упавший беспилотник нашли в деревне Станиславка Замойского района Люблинского воеводства Польши, сообщает радио RMF FM.

По данным радио, дрон, сделанный в основном из пенополистирола, упал в лесу и застрял на деревьях.

Полиция сообщила, что место происшествия было взято под охрану, о находке уведомлены соответствующие службы и окружная прокуратура Люблина.

В ночь на 10 сентября в польском небе было зафиксировано 19 беспилотников. Польские власти обвинили российскую сторону в провокации. На фоне этого Варшава применила ст. 4 Устава НАТО, которая предусматривает проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них.

Минобороны РФ заявляло, что удары наносились по объектам в западной части Украины, целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.

16 сентября ракета попала в дом в Вырыках Люблинского воеводства на востоке Польши. Предварительно, это была польская ракета, пытавшаяся сбить беспилотник.

