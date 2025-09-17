В Польше обнаружили новый упавший беспилотник

В ночь на 10 сентября в польском небе было зафиксировано 19 беспилотников. Польские власти обвинили российскую сторону в провокации. На фоне этого Варшава применила ст. 4 Устава НАТО, которая предусматривает проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них.