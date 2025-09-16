RP: на дом в Польше упала ракета от F-16, а не беспилотник
Ракета попала в дом в Вырыках Люблинского воеводства на востоке Польши. Предварительно, это была польская ракета, пытавшаяся сбить беспилотник. Об этом пишет Rzeczpospolitej (RP) со ссылкой на источники в органах госбезопасности.
Издание указывает, что в дом попала ракета длиной около 3 м и весом более 150 кг с польского истребителя F-16, сбившего беспилотник.
«Это была ракета класса “воздух – воздух” AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникли неполадки в системе наведения, и она не сработала. К счастью, она не взвелась и не взорвалась», – сказал один из собеседников издания.
В ночь на 10 сентября в польском небе было зафиксировано 19 беспилотников. Польские власти обвинили российскую сторону в провокации. На фоне этого Варшава применила ст. 4 Устава НАТО, которая предусматривает проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них.
Минобороны РФ заявляло, что удары наносились по объектам в западной части Украины, целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.
12 сентября в МИД Польши признали украинское происхождение некоторых беспилотников, сбитых ночью 10 сентября. При этом глава МИДа республики Радослав Сикорский вновь заявил, что это была «российская операция».