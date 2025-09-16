Газета
Общество

Украинца и белоруску задержали за запуск дрона над резиденцией Туска в Польше

Ведомости

Над резиденциями президента Польши Кароля Навроцкого и премьер-министра страны Дональда Туска был запущен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). За незаконный полет дрона были задержаны 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии, сообщил представитель полиции Варшавы в беседе с «РИА Новости».

Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется расследование по факту нарушения авиационного законодательства, а именно – полета в запрещенном месте. По словам собеседника агентства, молодые люди находятся в Польше на законных основаниях: гражданка Белоруссии прибыла в страну несколько дней назад, а украинец проживает в Польше уже восемь лет.

15 сентября Туск сообщил, что служба госохраны Польши нейтрализовала беспилотник над правительственными зданиями и дворцом Бельведер. Тогда он говорил о задержании двоих граждан Белоруссии.

В ночь на 10 сентября в польском небе было зафиксировано 19 беспилотников. По словам Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Варшава применила 4 ст. НАТО, которая предусматривает проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.

