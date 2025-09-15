Газета
Туск заявил о сбитии беспилотника над правительственными зданиями Польши

Ведомости

Служба государственной охраны Польши нейтрализовала беспилотник над правительственными зданиями и дворцом Бельведер. Об этом сообщает премьер-министр страны Дональд Туск в своей соцсети Х.

Он сообщил, что задержаны двое граждан Белоруссии. Полиция расследует обстоятельства дела.

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Тогда Варшава применила 4 ст. НАТО, которая предусматривает проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. На это Минобороны России завило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.

13 сентября военно-воздушные силы Румынии обнаружили в своем воздушном пространстве якобы российский беспилотник, который затем потерпел крушение.

