В МИД Польши признали украинское происхождение некоторых БПЛА ночью 10 сентября

12 сентября генсек НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «Восточный страж», которая усилит оборону восточного фланга на фоне инцидента в воздушном пространстве Польши. По его словам, в ближайшие дни альянс начнет использовать силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других союзников в рамках этой инициативы. 11 сентября президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что республика в ходе мероприятий по защите восточного фланга и Польши направит три истребителя Rafale.