В МИД Польши признали украинское происхождение некоторых БПЛА ночью 10 сентября
Нарушившие воздушное пространство Польши беспилотники в ночь на 10 сентября прилетели не только из Белоруссии, но и с Украины, сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Трансляцию общения политиков с журналистами вел телеканал TVP Info.
«Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но и из Белоруссии», – сказал глава польского ведомства. Он вновь заявил, что это была «российская операция», однако не привел никаких доказательств своим доводам.
12 сентября генсек НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «Восточный страж», которая усилит оборону восточного фланга на фоне инцидента в воздушном пространстве Польши. По его словам, в ближайшие дни альянс начнет использовать силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других союзников в рамках этой инициативы. 11 сентября президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что республика в ходе мероприятий по защите восточного фланга и Польши направит три истребителя Rafale.
В ночь 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьер-министра Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. На это Минобороны России завило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.