Зеленский: Украине нужно $120 млрд на военные расходы в 2026 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо $120 млрд, чтобы профинансировать военные действия и государственные расходы в следующем году. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
По его словам, в украинском бюджете уже предусмотрено около $60 млрд, однако еще столько же нужно привлечь из внешних источников. «План «А» для нас – это завершить конфликт в этом году, план «Б» – найти $120 млрд», – подчеркнул глава государства.
Из этой суммы около $60 млрд Киев рассчитывает получить в качестве военной помощи от иностранных партнеров. Еще примерно столько же требуется для покрытия остальных бюджетных расходов, поскольку почти все налоговые поступления внутри страны идут на финансирование конфликта.
Отмечается, что уменьшить потребность во внешнем финансировании Украина могла бы за счет девальвации гривны, однако в Киеве признают, что такой вариант несет дополнительные экономические риски.
11 сентября палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике, который предполагает, что Вашингтон направит $400 млн на инициативу Пентагона по оказанию помощи Украине в области безопасности.