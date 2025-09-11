Конгресс США одобрил выделение Украине $400 млн
Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике, который предполагает, что Вашингтон направит $400 млн на инициативу Пентагона по оказанию помощи Украине в области безопасности. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
В документ добавили требование к Пентагону уведомлять конгресс о планах по приостановке или отмене оказания Украине военной помощи.
Кроме того, конгресс отклонил предложение члена палаты представителей Марджори Тейлора Грина (республиканка от штата Джорджия) сократить финансирование Украины.
Законопроект также устанавливает бюджет Пентагона на 2026 г. в размере $892,6 млрд. «За» проголосовал 231 член конгресса, «против» высказались 196. Как пишет NYT, предполагается, что такое решение повысит боеготовность американских военнослужащих.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 10 сентября предложила создать «репарационный кредит» для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. Предполагается, что украинская сторона выплатит такой кредит только после того, как Россия направит Киеву репарации после завершения конфликта.
9 сентября украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что оборонный бюджет страны сейчас находится в дефиците. До конца 2025 г. стране необходимо привлечь еще 300 млрд гривен ($7,3 млрд) на эти расходы. По данным издания, изменения в бюджете Украины должны быть приняты до конца октября.