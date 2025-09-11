Конгресс США одобрил выделение Украине $400 млн

9 сентября украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что оборонный бюджет страны сейчас находится в дефиците. До конца 2025 г. стране необходимо привлечь еще 300 млрд гривен ($7,3 млрд) на эти расходы. По данным издания, изменения в бюджете Украины должны быть приняты до конца октября.