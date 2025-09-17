Лукашенко заявил, что ищет «будущих президентов» Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что будущим главой республики должен стать «крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха», передает «БелТА». По его словам, он находится в поисках такого человека, однако пока не видит его.
«Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть. Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился», – сказал Лукашенко.
Он также отметил, что будущий президент должен «безмерно уважать женщин». При этом он заявил, что был бы рад, если бы в стране нашлась женщина, которая бы стала главой государства. Однако сейчас ситуация в республике складывается очень сложная, подчеркнул он.
15 сентября Лукашенко рассказал, что находится так долго на своем посту, потому что уважает народ, а также «работает», вместо того чтобы «властвовать». Тогда он подчеркнул, что народ в том числе принимает главные решения в Белоруссии через референдумы. При этом своей целью прихода в политику он назвал сохранение преемственности, то есть сохранение курса, по которому жили предыдущие поколения в государстве.