Лукашенко заявил, что ищет «будущих президентов» Белоруссии

15 сентября Лукашенко рассказал, что находится так долго на своем посту, потому что уважает народ, а также «работает», вместо того чтобы «властвовать». Тогда он подчеркнул, что народ в том числе принимает главные решения в Белоруссии через референдумы. При этом своей целью прихода в политику он назвал сохранение преемственности, то есть сохранение курса, по которому жили предыдущие поколения в государстве.