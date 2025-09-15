Лукашенко раскрыл секрет своего долгого пребывания на посту президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу «Разведчик» заявил, что находится так долго на своем посту, потому что уважает народ, а также «работает», вместо того чтобы «властвовать».
«Я безмерно уважаю и люблю своих людей, свою страну. И для меня самое страшное – подвести народ, который в меня поверил. 30 лет назад я поклялся, что буду им служить честно. Это и делаю. Работаю, а не властвую. Как бы ни было сложно», – сказал Лукашенко.
Он отметил, что главные решения в Белоруссии принимаются с учетом мнения народа, через референдумы. При этом своей целью прихода в политику он назвал сохранение преемственности, то есть сохранение курса, по которому жили предыдущие поколения в государстве.
В начале сентября президент США Дональд Трамп назвал Лукашенко сильным лидером. Он похвалил его, а также рассказал, что обсудил с белорусским президентом освобождение 1300 заключенных. 11 сентября Лукашенко помиловал 14 осужденных иностранцев, в том числе шестерых граждан Литвы, по двое из Латвии, Польши и Германии, а также граждан Франции и Великобритании. Тогда уточнялось, что решение принято «по просьбе президента США и других глав государств».