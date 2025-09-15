Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко раскрыл секрет своего долгого пребывания на посту президента

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу «Разведчик» заявил, что находится так долго на своем посту, потому что уважает народ, а также «работает», вместо того чтобы «властвовать».

«Я безмерно уважаю и люблю своих людей, свою страну. И для меня самое страшное – подвести народ, который в меня поверил. 30 лет назад я поклялся, что буду им служить честно. Это и делаю. Работаю, а не властвую. Как бы ни было сложно», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что главные решения в Белоруссии принимаются с учетом мнения народа, через референдумы. При этом своей целью прихода в политику он назвал сохранение преемственности, то есть сохранение курса, по которому жили предыдущие поколения в государстве.

В начале сентября президент США Дональд Трамп назвал Лукашенко сильным лидером. Он похвалил его, а также рассказал, что обсудил с белорусским президентом освобождение 1300 заключенных. 11 сентября Лукашенко помиловал 14 осужденных иностранцев, в том числе шестерых граждан Литвы, по двое из Латвии, Польши и Германии, а также граждан Франции и Великобритании. Тогда уточнялось, что решение принято «по просьбе президента США и других глав государств».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь