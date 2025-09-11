Газета
Главная / Политика /

Лукашенко помиловал 14 иностранных граждан

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал решение о помиловании 14 осужденных иностранцев, сообщает «БелТА».

Среди них – шесть граждан Литвы, по двое из Латвии, Польши и Германии, а также граждане Франции и Великобритании.

В администрации президента уточнили, что решение принято «по просьбе президента США и других глав государств» как жест доброй воли и исходя из принципов гуманности. Помилованные иностранцы были осуждены в Белоруссии за шпионаж, участие в экстремистской и террористической деятельности, а также другие преступления.

15 августа американский президент Дональд Трамп сообщил, что обсудил с Лукашенко вопрос освобождения 1300 заключенных и назвал диалог «очень хорошим». Он подчеркнул, что целью звонка было поблагодарить белорусского лидера за освобождение 16 человек.

В июне, после встречи Лукашенко с заместителем спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джоном Коулом, стало известно об освобождении 16 заключенных, в том числе оппозиционера Сергея Тихановского, находившегося в заключении пять лет.

