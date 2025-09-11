Лукашенко помиловал 14 иностранных граждан

В администрации президента уточнили, что решение принято «по просьбе президента США и других глав государств» как жест доброй воли и исходя из принципов гуманности. Помилованные иностранцы были осуждены в Белоруссии за шпионаж, участие в экстремистской и террористической деятельности, а также другие преступления.