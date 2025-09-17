В Лондоне проходит массовый протест против визита Трампа
В центре Лондона начался массовый протест против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, передают «РИА Новости».
Собравшиеся около 14:00 по местному времени на улице Портленд-Плейс рядом со штаб-квартирой BBC протестующие двинулись к Парламентской площади, где проходит митинг.
Участники акции держат плакаты с лозунгами «долой Трампа», «нет расизму, нет Трампу», «стоп Трамп», «долой ядерные бомбы Трампа», а также изображения президента США в сатирическом виде. Часть транспарантов связана с его отношением к конфликту в Газе и напоминаниями о связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Атмосферу марша сопровождают барабанщики.
Организаторы из коалиции «Стоп Трамп» заявили, что не согласны с приемом американского лидера. «Премьер-министр Кир Стармер продает Великобританию ради технологической сделки, открывающей страну для вторжения крупных корпораций, ничего не делая для решения проблем», – отмечают они.
Сам Трамп в это время находился в Виндзоре и шествия не видел, однако британские СМИ отмечают, что он активно следит за высказываниями в свой адрес и наверняка осведомлен об акции.
17 сентября Трамп и первая леди Мелания Трамп в среду начали официальный визит в Великобританию.
15 сентября газета Mirror писала, что активисты из организации Everyone Hates Elon («Все ненавидят Илона») разместили вблизи Виндзорского замка огромное фото президента США с Эпштейном, чтобы испортить визит американского лидера.