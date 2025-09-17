Войска начали возвращаться после завершения учений «Запад-2025»
Учения «Запад 2025» проходили с 12 по 16 сентября в Белоруссии. 16 сентября начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко рассказал, что в ходе учений «Запад-2025» был отработан целый комплекс современных боевых приемов, в том числе развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник».
В последний день учений полигон учений «Запад 2025» посетил президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области и проследил за тем, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025».
Путин поблагодарил иностранные делегации за участие в военных мероприятиях. На учениях присутствовали представители Бангладеш, Индии, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали.