Войска начали возвращаться после завершения учений «Запад-2025»

Учения «Запад 2025» проходили с 12 по 16 сентября в Белоруссии. 16 сентября начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко рассказал, что в ходе учений «Запад-2025» был отработан целый комплекс современных боевых приемов, в том числе развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник».