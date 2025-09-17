Газета
Войска начали возвращаться после завершения учений «Запад-2025»

Подразделения Вооруженных сил России и коалиционной группировки войск других стран начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения стратегического учения «Запад-2025». Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает «Интерфакс».

Учения «Запад 2025» проходили с 12 по 16 сентября в Белоруссии. 16 сентября начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко рассказал, что в ходе учений «Запад-2025» был отработан целый комплекс современных боевых приемов, в том числе развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник». 

В последний день учений полигон учений «Запад 2025» посетил президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области и проследил за тем, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025».

Путин поблагодарил иностранные делегации за участие в военных мероприятиях. На учениях присутствовали представители Бангладеш, Индии, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали.

