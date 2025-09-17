Число пострадавших при атаках дронов в Белгородской области выросло до трех

По данным главы региона, удары беспилотников также привели к разрушениям в нескольких районах. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа повреждены жилые дома и гараж, в городе Строитель Яковлевского округа дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия, повредив грузовик. В селах Нечаевка и Устинка пострадали частные дома, в последнем произошел пожар, который удалось ликвидировать.