Число пострадавших при атаках дронов в Белгородской области выросло до трех
Число пострадавших в Белгородской области в результате атак беспилотников увеличилось до трех. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Белгороде за медицинской помощью обратилась 18-летняя девушка с баротравмой. Ей оказали необходимую помощь, лечение она продолжит амбулаторно.
По данным главы региона, удары беспилотников также привели к разрушениям в нескольких районах. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа повреждены жилые дома и гараж, в городе Строитель Яковлевского округа дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия, повредив грузовик. В селах Нечаевка и Устинка пострадали частные дома, в последнем произошел пожар, который удалось ликвидировать.
Кроме того, в поселке Красная Яруга в результате взрыва дрона повреждены четыре автомобиля. Информация о последствиях продолжается уточняться.
Ранее Гладков сообщил, что две женщины получили травмы и обратились в городскую больницу №2 Белгорода после ударов ВСУ по зданию правительства Белгородской области. Он уточнил, что пострадавшие – сотрудницы областного кабмина.
17 сентября здание регионального правительства атаковали украинские беспилотники. Гладков говорил, что у сооружения повреждена кровля и остекление.