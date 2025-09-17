Две сотрудницы правительства Белгородской области пострадали после атаки ВСУ
Две женщины получили травмы и обратились в городскую больницу №2 Белгорода после ударов ВСУ по зданию правительства Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что пострадавшие – сотрудницы областного кабмина.
Врачи диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы у жительниц города. Они получили необходимую медицинскую помощь и в дальнейшем будут лечиться амбулаторно.
17 сентября здание регионального правительства атаковали украинские беспилотники. Гладков говорил, что у сооружения повреждена кровля и остекление. Тогда о пострадавших не сообщалось. В предыдущий раз удары по зданию были зафиксированы 10 сентября, в результате чего оказались повреждены фасад и остекление. Один из частных домов загорелся после падения обломков сбитого дрона.
В ночь на 17 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских БПЛА над российскими регионами. Атаки были отражены в Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областях.