Две сотрудницы правительства Белгородской области пострадали после атаки ВСУ

17 сентября здание регионального правительства атаковали украинские беспилотники. Гладков говорил, что у сооружения повреждена кровля и остекление. Тогда о пострадавших не сообщалось. В предыдущий раз удары по зданию были зафиксированы 10 сентября, в результате чего оказались повреждены фасад и остекление. Один из частных домов загорелся после падения обломков сбитого дрона.