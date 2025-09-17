Здание правительства Белгородской области атаковано беспилотниками

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских БПЛА над российскими регионами. По три беспилотника были ликвидированы в Ростовской и Брянской областях, по одному – в Воронежском и Курском регионах.