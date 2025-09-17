Газета
Главная / Политика /

Здание правительства Белгородской области атаковано беспилотниками

Ведомости

Здание правительства Белгородской области подверглось атаке беспилотников со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате ударов пострадавших нет. Повреждены кровля здания и остекление. Информация о других последствиях уточняется.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских БПЛА над российскими регионами. По три беспилотника были ликвидированы в Ростовской и Брянской областях, по одному – в Воронежском и Курском регионах.

10 сентября украинские БПЛА также ударили по зданию правительства Белгородской области. В результате атаки оказались повреждены фасад и остекление. Как уточнил глава региона, по предварительным данным, пострадавших в городе не обнаружено. Один из частных домов загорелся после падения обломков сбитого дрона. Пожарные локализовали возгорание.

