У Болсонару выявили раннюю форму рака кожи
У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару врачи обнаружили ранний тип рака кожи – плоскоклеточную карциному. Об этом сообщили медики бразильского госпиталя DF Star, передает Reuters.
По данным клиники, Болсонару был госпитализирован с рвотой, головокружением и пониженным давлением. Его состояние улучшилось, и 17 сентября он был выписан, однако ему предстоит продолжить наблюдение у врачей.
Лечащий врач экс-президента Клаудио Биролини пояснил, что два поражения кожи уже удалены, но необходимы регулярные проверки, чтобы убедиться в полном отсутствии новых очагов болезни.
12 сентября бывшего президент Бразилии приговорили к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения по делу о попытке государственного переворота после поражения на выборах 2022 г.
Четверо из пяти судей проголосовали за признание его виновным по пяти статьям, включая участие в вооруженной преступной организации, организацию государственного переворота, попытку насильственного свержения демократии, а также нанесение ущерба государственной собственности и культурным ценностям. США раскритиковали данное решение.