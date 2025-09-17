FT: задержка китайских взносов грозит ввергнуть ООН в финансовый кризис

По информации издания, Пекин задерживает платежи все дольше: сначала на два месяца в 2021 г., а затем на 10 месяцев в 2024 г. В прошлом году Китай перечислил последний взнос в размере $480 млн лишь 27 декабря, позже это сделала только Северная Корея.