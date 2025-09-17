FT: задержка китайских взносов грозит ввергнуть ООН в финансовый кризис
Задержка Китая с выплатой ежегодных взносов усугубляет дефицит бюджета ООН и грозит привести организацию к серьезному финансовому кризису. Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, Пекин задерживает платежи все дольше: сначала на два месяца в 2021 г., а затем на 10 месяцев в 2024 г. В прошлом году Китай перечислил последний взнос в размере $480 млн лишь 27 декабря, позже это сделала только Северная Корея.
В 2025 г. доля Китая в регулярном бюджете ООН составила 20% ($680 млн), что почти сопоставимо с долей США (22%). Однако, согласно последним данным ООН, по состоянию на 30 апреля Китай задолжал $597 млн по регулярному бюджету и еще $587 млн по миротворческим операциям.
Финансовый контролер ООН Чандрамули Раманатан заявил, что из-за задержек организация была вынуждена сократить расходы на регулярные операции на 17%, или примерно на $600 млн. По его словам, «ООН не может эффективно планировать расходы, если государства-члены не платят вовремя».
Дипломаты отмечают, что вместе с США, которые также часто задерживают выплаты, Китай создает угрозу «серьезного кризиса ликвидности в ООН». При этом Пекин делает относительно небольшие добровольные взносы в гуманитарные агентства ООН по сравнению с масштабом своей экономики.
В китайской миссии при ООН ответили, что секретариату следует «улучшить управление бюджетом», и подчеркнули, что задержки носят процедурный характер и отличаются по последствиям от многолетнего уклонения от платежей США.
1 сентября глава КНР Си Цзиньпин отметил, что система глобального управления должна быть создана странами ШОС. По его мнению, она станет более справедливой и рациональной, а ее основой будет Всемирная торговая организация.
В тот же день лидеры государств, которые входят в ШОС, в заявлении подчеркнули, что выступают за создание многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН. При этом они предложили провести «всеобъемлющую реформу» организации, которая позволит, по их мнению, обеспечить представленность развивающихся стран в организации.