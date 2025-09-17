Китайские власти призвали компании отказаться от чипов Nvidia

В то время как США и Китай ведут переговоры по вопросам, касающимся TikTok, Пекин продолжает настаивать на своих стратегических интересах, особенно в сфере доступа к передовым технологиям. В редакционной статье главной газеты People’s Daily было выражено недовольство экспортным контролем США и другими ограничениями в отношении китайских компаний.