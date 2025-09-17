Китайские власти призвали компании отказаться от чипов Nvidia
Китай усилил давление на американский технологический сектор, выступив с рекомендацией крупным технологическим компаниям отказаться от использования чипа Nvidia RTX Pro 6000D, предназначенного для применения искусственного интеллекта в промышленности. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Данное решение было принято Главным управлением киберпространства Китая и фактически означает включение чипа в черный список. Это очередной шаг в серии мер, направленных против Nvidia — крупнейшей технологической компании мира, отмечает газета.
Как пишет WSJ, Китай демонстрирует свое нежелание довольствоваться менее продвинутыми чипами искусственного интеллекта, которые США разрешают продавать на китайском рынке. При этом Пекин продолжает настаивать на доступе к самым передовым технологиям в сфере ИИ и полупроводников.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, комментируя ситуацию, отметил, что компания может работать на рынке только при желании страны-партнера. Он выразил разочарование текущей ситуацией, подчеркнув, что существуют более масштабные вопросы в отношениях между Китаем и США.
Ранее китайские регуляторы уже запретили покупку чипа H20, специально разработанного Nvidia для китайского рынка, сославшись на опасения в сфере кибербезопасности.
Аналитики прогнозируют, что Nvidia не сможет получить доход от продаж упомянутых чипов и других планируемых продуктов в Китае в текущем году. На фоне этих новостей акции компании упали на 2,5%.
В то время как США и Китай ведут переговоры по вопросам, касающимся TikTok, Пекин продолжает настаивать на своих стратегических интересах, особенно в сфере доступа к передовым технологиям. В редакционной статье главной газеты People’s Daily было выражено недовольство экспортным контролем США и другими ограничениями в отношении китайских компаний.
Китайские власти готовы использовать ситуацию с Nvidia как инструмент в торговых переговорах, демонстрируя нежелание принимать «остатки технологий» от западных производителей, полагает газета.