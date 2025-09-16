Почему Китай мог согласиться на передачу TikTok США на переговорах в Мадриде

Как в США запрещали TikTok

Первая попытка запрета TikTok в США была предпринята самим Трампом на его первом сроке в августе 2020 г., но затем суд приостановил действие президентского указа. В декабре 2022 г. Байден запретил использовать приложение сотрудникам федерального правительства. В марте 2024 г. палата представителей приняла закон, который содержит требование с отсрочкой к ByteDance продать приложение или столкнуться с ограничениями его работы в США, который вскоре утвердили сенат и экс-президент Джо Байден. Поводом объявлялось то, что приложение «контролируется иностранными противниками» страны. За день до инаугурации Трампа приложение перестало работать в США, но он, придя к власти, несколько раз продлевал дедлайн. Сейчас он в отличие от 2020 г. выступает за поиск возможностей дальнейшей работы этой соцсети в США, в том числе так как он сам использует ее для мобилизации молодого электората.