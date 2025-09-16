Почему Китай мог согласиться на передачу TikTok США на переговорах в Мадриде

Почему Китай мог согласиться на передачу TikTok США на переговорах в МадридеТеперь финализировать соглашение должны лично Трамп и Си
Продлившиеся два дня вместо четырех запланированных переговоры США и Китая в Мадриде имели успех, так как на них удалось достичь рамочного соглашения по вопросу социальной сети TikTok. Об этом говорил в ночь на 16 сентября по мск президент США Дональд Трамп, а еще до того – министр финансов страны Скотт Бессент. Но, по его словам, детали сделки по популярному приложению еще будут обсуждаться во время телефонных переговоров Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 19 сентября. Американский президент допустил, что переговоры по TikTok «возможно, даже сблизят нас с Китаем».
Газета The New York Times и телеканал СNBC сообщают, что Бессент намекнул на совместное владение соцсетью американской и китайской частными компаниями. При этом пока остается неизвестным, что это за компании и останутся ли права у нынешнего владельца TikTok компании ByteDance, которая пока должна или продать платформу до 17 сентября или столкнуться с блокировкой платформы в США. При этом не исключается возможность очередного переноса этого дедлайна. В 2024 г. западные СМИ писали со ссылкой на источники в Китае, что его власти предпочитают запрет в США продаже TikTok, а эксперты говорили, что ByteDance не хочет допустить передачи в руки американцев уникальных алгоритмов приложения.
По словам Бессента, новый раунд торговых переговоров между США и КНР пройдет «где-то в течение месяца в другом месте». Помимо него от США на переговорах присутствовал торговый представитель Джеймисон Грир. Китай был традиционно представлен вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном и торговым представителем Ли Чэнганом.
Как сообщило агентство «Синьхуа», в ходе обсуждений Хэ призывал американских коллег «как можно скорее» отменить ограничения в отношении Китая, что необходимо для создания благоприятной атмосферы и стабильности экономических отношений между двумя странами. Позже на пресс-конференции Ли Чэнган подчеркнул, что делегации обеих стран вели «откровенное, углубленное и конструктивное общение» по торгово-экономическим вопросам. Более того, стороны действительно смогли достичь «базовых договоренностей» по решению проблем вокруг TikTok «путем сотрудничества, устранения барьеров в инвестиционной сфере и содействия торгово-экономическому сотрудничеству». Проект Pekingnology на основе анализа итоговых заявлений двух сторон пришел к выводу, что сделка по TikTok может быть заключена именно в обмен на отказ от существующих инвестиционных барьеров. Но пока остается не ясным, каких именно. При этом Ли снова сказал, что Китай «ни при каких обстоятельствах не будет добиваться достижения соглашений ценой отказа от принципиальных позиций».
По данным посольства США в Китае, в 2023 г. объем прямых иностранных инвестиций из США в КНР достиг $126,9 млрд, в то же самое время китайские прямые иностранные инвестиции в американскую экономику составляли $28 млрд.
Как в США запрещали TikTok
На фоне новостей из Мадрида стало известно, что государственное управление рыночного регулирования КНР по итогам предварительной проверки пришло к выводу о нарушениях местного антимонопольного законодательства со стороны американского производителя графических процессоров Nvidia Corp. Компания при этом сейчас продает в Китай только один вид полупроводников – ИИ-чипы H20. Продажа более продвинутых технологий ограничивается экспортным контролем со стороны Вашингтона. Кроме того, Пекин за день до старта переговоров в Мадриде запустил еще два расследования: относительно возможной дискриминации китайских компаний из-за политики США в торговле чипами (из-за различных ограничений, включая экспортный контроль, и торговых проверок) и подозрения на демпинг при продаже в КНР некоторых аналоговых чипов для устройств – слуховых аппаратов, WiFi-роутеров и датчиков температуры.
На раунде переговоров в Мадриде мог быть решен вопрос преодоления существующих торговых барьеров, полагает младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. «Это широкий спектр – от секторальных пошлин до тарифов на почтовые посылки. Но в реальности результаты могут разочаровать обе стороны. Тогда не исключены новое продление торгового перемирия и новый раунд переговоров», – сказал эксперт. По его словам, у США практически нет рычагов давления на Китай, которые бы при этом не делали больно американской экономике. Но и Китай сталкивается с этой же проблемой.
Американцы сейчас тоже весьма заинтересованы в китайских инвестициях, пусть и не в стратегические отрасли, говорит профессор НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. С учетом планов Трампа в рамках его идеологии по возрождению американской промышленности и других отраслей сейчас США могут желать привлечь инвестиции из КНР в сферы, связанные, например, с высокими технологиями. Но пока весьма сложно предположить, о чем именно договорились стороны, так как они обсуждают некие рамочные договоренности, которые необходимо еще утвердить лидерам государств, отмечает Цыплаков.
Требование демократов
Одновременно демократы в спецкомитете палаты представителей США по стратегическому соперничеству между этой страной и компартией Китая посоветовали команде переговорщиков Трампа требовать от представителей Китая гарантий борьбы с перепроизводством, а также координировать тарифную политику против него вместе с союзниками Вашингтона, пишет Reuters. Но журналисты отметили, что для нынешней администрации вопрос перепроизводства может быть не таким актуальным, как для экс-президента США демократа Джо Байдена. При этом сам факт таких рекомендаций указывается как один из признаков сохранения двухпартийного антикитайского консенсуса. По данным исследования Pew Research Center, опубликованного 17 апреля, 77% американцев негативно относятся к Китаю (82% республиканцев и 72% демократов).
Нынешняя администрация США не станет обращать внимание на упомянутый запрос спецкомитета палаты представителей без особой необходимости, чего не будет, пока республиканцы контролируют обе палаты конгресса, полагает Черкашин. На ход американо-китайских переговоров запрос демократов не окажет влияния, соглашается руководитель отдела экономических исследований ИСКРАНа Евгений Хорошилов. Эксперт считает, что действия демократов преследуют внутриполитические цели и призваны напомнить об их собственных приоритетах в контексте американо-китайских торговых отношений. По словам эксперта, возможное решение проблемы перепроизводства предполагает структурные реформы в Китае, на чем настаивали все четыре года высокопоставленные сотрудники администрации Байдена во время своих поездок в КНР. Администрация Трампа исходит из того, что подобный подход представляет собой вмешательство во внутренние дела великой державы, что делает его бесполезным, поэтому торговые переговоры в основном строятся вокруг темы, сколько можно заставить китайцев платить за доступ на американский рынок и за сколько китайцы продадут доступ на собственные рынки.
Острый торговый конфликт США и Китая разгорелся в апреле 2025 г. Тогда Трамп объявил о введении пошлин на товары почти из 200 стран, включая дополнительный тариф на товары из КНР в размере 34%. 10 апреля начали действовать ответные 34%-ные пошлины КНР на весь американский импорт. Трамп затем повысил тарифы для продукции из Китая до 104%, а Пекин, в свою очередь, увеличил пошлины до 84%. В результате ответных действий на пике американские пошлины достигали 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%. В мае стороны договорились снизить на 115% пошлины на товары друг друга на 90 дней. В августе было согласовано дополнительное продление тарифного перемирия, тоже на 90 дней. Этот срок выпадает на конец октября, когда Трамп и Си могут пересечься на полях форума АТЭС в Южной Корее.
Главные цели администрации Трампа при этом остаются прежними – это сдерживание экономического развития Китая и сокращение дефицита в двусторонней торговле с помощью достижения приемлемой для США торговой сделки, говорит Хорошилов. Она должна, с одной стороны, обеспечить больший доступ американских товаров на китайский рынок, а с другой– включать в себя достаточно высокие тарифы на китайский экспорт в США, заключает эксперт.