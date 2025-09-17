Газета
Политика

Памятник Петру I в Полтаве заменили на вертолет

Ведомости

На месте демонтированного памятника Петру I в украинском городе Полтава установили вертолет. Об этом сообщило местное издание «Страна».

По данным издания, это будет временная экспозиция, она простоит до трех недель.

На Украине начали сносить памятники, связанные с российским и советским прошлым, после революции 2014 г. В частности, в 2015 г. на Украине приняли закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», согласно которому запрещается пропаганда советской символики.

Активнее практика сноса памятников начала применяться после начала российской военной операции в 2022 г. 4 августа этого года украинская общественная организация «Деколонизация. Украина» сообщила, что в селе Рудковцы Хмельницкой области демонтировали последний памятник Владимиру Ленину на территории Украины. Памятник перевезли на производственную территорию.

