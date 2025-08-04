На Украине снесли последний памятник Ленину
В селе Рудковцы Хмельницкой области демонтировали последний памятник Владимиру Ленину на территории Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале общественной организации «Деколонизация. Украина».
Демонтаж завершили 1 августа. Памятник перевезли на производственную территорию.
В мае 2015 г. на Украине вступил в силу принятый парламентом закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Согласно этому документу, на Украине запрещается пропаганда советской символики.
В январе 2021 г. руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков сообщал, что в Одесской области снесли последний памятник Ленину, «кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории». Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района.