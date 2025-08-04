На Украине снесли последний памятник Ленину

В январе 2021 г. руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков сообщал, что в Одесской области снесли последний памятник Ленину, «кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории». Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района.