Греция приостановила экстрадицию Плахотнюка в Молдавию

Плахотнюк уехал из Молдавии в июне 2019 г., когда демократы потеряли власть и покинули правительство. Позднее молдавские силовики выдали ордер на его арест по обвинению в отмывании денег из-за его участия в банковской схеме, когда из страны вывели более $1 млрд.