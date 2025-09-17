Греция приостановила экстрадицию Плахотнюка в Молдавию
Министерство юстиции Греции приостановило экстрадицию бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка в Молдавию, сообщила генеральная прокуратура Молдавии в Facebook
Власти Греции одобрили запрос на экстрадицию Плахотнюка, но, согласно постановлению минюста Греции, его выдача Молдавии приостановлена без указания причин.
Плахотнюк уехал из Молдавии в июне 2019 г., когда демократы потеряли власть и покинули правительство. Позднее молдавские силовики выдали ордер на его арест по обвинению в отмывании денег из-за его участия в банковской схеме, когда из страны вывели более $1 млрд.
Плахотнюк был задержан в Греции 22 июля этого года, сообщал генеральный инспекторат полиции Молдавии. Минюст Греции одобрил экстрадицию Плахотнюка в начале сентября. До этого такое решение принял Апелляционный суд Афин.